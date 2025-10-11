موعد مباراة الأهلي وسيراميكا في كأس السوبر المصري

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 11 أكتوبر 2025 03:32 مساءً - يلتقى الأهلي نظيره سيراميكا الخميس 6 نوفمبر المقبل في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري على استاد هزاع بن زايد بمنطقة العين بالإمارات.
ويشارك في السوبر المصري هذا العام أربعة فرق هي: "الأهلي، الزمالك، بيراميدز وسيراميكا"، وتأتي استضافة السوبر المصري بناءً على مذكرة التفاهم الموقّعة بين الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة المحترفين الإماراتية والشركة المتحدة للرياضة، والتي تنص على استضافة كأس السوبر المصري 2025 في إمارة أبوظبي.
وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، أن العاصمة الإماراتية أبوظبي ستستضيف بطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال 2025 بتنظيم رابطة المحترفين الإماراتية بالتعاون مع الاتحادين المصري والإماراتي لكرة القدم ودائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي والشركة المتحدة للرياضة، وذلك خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر 2025.
واستقر أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبى بالنادى الأهلى، على منح لاعبي الفريق سلسلة تطعيمات قبل السفر إلى بوروندي على متن طائرة خاصة؛ استعدادا لخوض مباراة «إيجل نوار» البوروندي، فى ذهاب منافسات دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.
وتأتى على رأس التطعيمات تطعيم فيروس A الذى تعرض إمام عاشور نجم الفريق للإصابة به ما أبعده عن مباريات الأهلى منذ فترة طويلة.
وحدد الجهاز الفني للأهلى أحد يومي 15 أو 16 أكتوبر موعداً للسفر إلى بوروندي لخوض المباراة المرتقبة.