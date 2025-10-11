موعد مباراة الأهلي وسيراميكا في كأس السوبر المصري

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 11 أكتوبر 2025 03:32 مساءً - يلتقى الأهلي نظيره سيراميكا الخميس 6 نوفمبر المقبل في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري على استاد هزاع بن زايد بمنطقة العين بالإمارات.

ويشارك في السوبر المصري هذا العام أربعة فرق هي: "الأهلي، الزمالك، بيراميدز وسيراميكا"، وتأتي استضافة السوبر المصري بناءً على مذكرة التفاهم الموقّعة بين الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة المحترفين الإماراتية والشركة المتحدة للرياضة، والتي تنص على استضافة كأس السوبر المصري 2025 في إمارة أبوظبي.