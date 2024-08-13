عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الهلال في كأس السوبر السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن ماتياس يايسله، المدير الفني لنادي أهلي جدة، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الهلال في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز" في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة الأهلي والهلال في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الهلال في السوبر السعودي

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: بسام الحريجي، روجير إيبانيز، ديميريال، علي مجرشي.

خط الوسط: زياد الجهني، فرانك كيسي، عبد الكريم دارسي.

خط الهجوم: روبيرتو فيرمينيو، سميحان النابت، رياض محرز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الهلال في كأس السوبر السعودي

تذاع مباراة الأهلي ضد الهلال مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لمباريات كأس السوبر السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC SPORTS 1HD، بتعليق المعلق مشاري القرني.