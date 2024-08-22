انت الأن تتابع خبر ضربة الموسم من لبيب.. الزمالك يخطف توقيع نجم الأهلي السابق لمدة 3 سنوات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فجر مصدر مسؤول في نادي الزمالك، بأن هناك مفاوضات جارية مع أحد اللاعبين الذين سبق له وأن مثل النادي الأهلي في الموسم الماضي، مشيرًا إلى كون مجلس الإدارة يطمح في الحصول على توقيعه في أقرب وقت ممكن، وخاصة لكون الرغبة مشتركة، فاللاعب كذلك أبدى موافقة رسمية على ارتداء القميص الأبيض بدءًا من الموسم الجديد.

نجم الأهلي يقترب من الزمالك

وافق محمود الزنفلي، حارس مرمى الداخلية والمعار لصفوف النادي الأهلي، على الانتقال نحو القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لمدة 3 سنوات كاملة.

وأوضحت المصادر، بان تلك الرغبة من جانب الحارس البالغ من العمر 32 عام، قد جاءت بعدما علم بأن مسؤولي الأهلي قد اتخذوا قرار بعدم التجديد له، على خلفية رفضه المشاركة في آخر مباريات الفريق في بطولة الدوري المصري.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أكدت بأن هناك اتفاق مبدئي بين الحارس محمود الزنفلي، وبين أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك بخصوص انتقاله إلى الفارس الأبيض، وحصوله على مركز أساسي في تشكيلة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز.

ومن المتوقع بأن يخوض الزمالك مفاوضات جادة مع إدارة الداخلية لمعرفة طلباته بخصوص توقيع اللاعب وانتقاله إلى ميت عقبة خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

سبب رحيل الزنفلي عن الأهلي