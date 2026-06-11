برشلونة يفعل بند شراء مهاجم مصري
أعلن النادي الأهلي المصري ، مساء الأربعاء ، أن نادي برشلونة الإسباني طلب رسميا تفعيل بند شراء عقد لاعبه حمزة عبد الكريم، المعار لفريق الشباب بالنادي الكاتالوني، اعتبارا من بداية الموسم المقبل.
وقال الأهلي في تدوينة على منصة "إكس" ، رصدتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ، "برشلونة يطلب تفعيل بند شراء حمزة عبد الكريم" ليصبح بذلك انتقال لاعبه البالغ 18 عاما، إلى النادي الكاتالوني رسميا.
وكان عبد الكريم قد انتقل في فبراير الماضي من الأهلي إلى فريق الشباب ببرشلونة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع وجود بند بأحقية الشراء مقابل مليون ونصف المليون يورو، بالإضافة لحوافز أخرى تتعلق بمشاركات وأداء اللاعب.
وانضم عبد الكريم، إلى قائمة المنتخب المصري المشاركة في كأس العالم لكرة القدم 2026 بعد تألقه مع شباب برشلونة حيث سجل 6 أهداف وقاد الفريق إلى نهائي كأس ملك إسبانيا للشباب.
في الوقت ذاته، أعلن الأهلي عن رحيل لاعب وسطه المالي أليو ديانغ، بعد نهاية عقده مع الفريق بنهاية الموسم الماضي.
وانضم ديانغ، للأهلي في صيف 2019 قادما من مولودية الجزائر، وحقق مع الأهلي 4 ألقاب لدوري أبطال إفريقيا.
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