انت الأن تتابع خبر احذفوا صورنا .. نجم كرة قدم شهير ينفصل عن زوجته والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انفصلت ملكة جمال الجزائر السابقة الأميرة سمارة يحيى، عن لاعب كرة القدم محمد أبو جبل حارس مرمى فريق البنك الأهلي ومنتخب مصر، بعد زواج دام أكثر من عامين.



وشارك لاعب كرة القدم أبو جبل متابعيه عبر منصة تداول الصور والفيديوهات إنستغرام، بـ خاصية الستوري، خبر انفصاله عن زوجته الجزائرية.



وقال عبر الاستوري: "الحمد لله الذي يعلم ما وقر في القلب وإن زل اللسان، أعلن انفصالي، وأسأل أن يوفقني الله ويكتب لي الخير أينما كنت". وأضاف: "أتمنى من الجميع عدم المساس بخصوصية الغير وحذف جميع الصور المتعلقة بي والشخص الآخر احترامًا للخصوصية"، موضحًا رغبته في عدم مشاركة صور زوجته بين حسابات رواد مواقع التواصل الاجتماعي.



جدير بالذكر، أن الجزائرية الأميرة سمارة يحيى، التي تبلغ من العمر 32 عاما، حصدت لقب ملكة جمال الجزائر والعرب في المسابقة التي أقيمت في مصر عام 2019، واختيرت بين 200 متسابقة، لتكون ضمن 16 واحدة فقط تأهلن للمسابقة .