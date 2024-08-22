انت الأن تتابع خبر بعد طرده من النصر السعودي.. ساديو ماني يوجه رسالة عاجلة للفرعون محمد صلاح ويفاجئه بطلب غريب.. لن تصدق ماهو والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - بعد تخلي نادي النصر السعودي عن خدماته ورغبته في إعارته للاتحاد وجه النجم السنغالي ساديو ماني رسالة للنجم المصري محمد صلاح، رفيق دربه السابق في نادي ليفربول الإنجليزي.
- وكشفت مصادر مقربة من النجم السنغالي أنه وجه رسالة لزميله السابق محمد صلاح طلب منها التوسط له للعودة إلى نادي ليفربول الإنجليزي لكن طلبه قوبل بالرفض من إدارة الريدز.
النصر يوافق على رحيل ماني بشروط
- وكانت تقارير إعلامية كشفت أن إدارة شركة نادي النصر السعودي لكرة القدم، اشترطت دفع راتبي السنغالي ساديو ماني وعبد الإله العمري، لاعبي الفريق، من أجل الموافقة النهائية على إعارتهما إلى نادي الاتحاد، لمدة موسم واحد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
- وأشارات التقارير إلى موافقة نادي النصر السعودي مبدئيا على إعارة اللاعبين للاتحاد، لكنه تمسك بشرطه لإتمام الصفقة، وتوقيع العقود الرسمية بين الطرفين.
الرواتب تؤخر صفقة ساديو ماني
- وعرض نادي الاتحاد على نظيره النصر تحمّل مبلغ 5 ملايين يورو فقط من الراتب السنوي للسنغالي ساديو ماني، جناح فريق النصر الأول لكرة القدم، البالغ 40 مليون يورو، من أجل إتمام صفقة انتقاله إلى فريق الاتحاد بنظام الإعارة لمدة موسم واحد، حسبما أوضحت مصادر خاصة لصحيفة الرياضية.
- وسجل ماني الذي انتقل ماني إلى النصر السعودي الصيف الماضي، بعد تجربة قصيرة مع بايرن ميونخ الألماني 19 هدفا مع النصر في أول مواسمه بكل البطولات كما صنع 11 أخرى، إلا أن استمرارع بقميص العالمي غير مؤكد في ظل ما يثار بشأن خلافه مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد الفريق.