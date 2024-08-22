انت الأن تتابع خبر بعد طرده من النصر السعودي.. ساديو ماني يوجه رسالة عاجلة للفرعون محمد صلاح ويفاجئه بطلب غريب.. لن تصدق ماهو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد تخلي نادي النصر السعودي عن خدماته ورغبته في إعارته للاتحاد وجه النجم السنغالي ساديو ماني رسالة للنجم المصري محمد صلاح، رفيق دربه السابق في نادي ليفربول الإنجليزي.

وكشفت مصادر مقربة من النجم السنغالي أنه وجه رسالة لزميله السابق محمد صلاح طلب منها التوسط له للعودة إلى نادي ليفربول الإنجليزي لكن طلبه قوبل بالرفض من إدارة الريدز.

النصر يوافق على رحيل ماني بشروط

وكانت تقارير إعلامية كشفت أن إدارة شركة نادي النصر السعودي لكرة القدم، اشترطت دفع راتبي السنغالي ساديو ماني وعبد الإله العمري، لاعبي الفريق، من أجل الموافقة النهائية على إعارتهما إلى نادي الاتحاد، لمدة موسم واحد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارات التقارير إلى موافقة نادي النصر السعودي مبدئيا على إعارة اللاعبين للاتحاد، لكنه تمسك بشرطه لإتمام الصفقة، وتوقيع العقود الرسمية بين الطرفين.

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