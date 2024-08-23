انت الأن تتابع خبر هل سيعود إلى فريق مانشستر أم فريق النصر.. ما مصير كريستيانو رونالدو ؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كثف الكثير من عشاق كرة القدم، البحث على مواقع التواصل الاجتماعي حول مصير اللاعب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، خاصة مع اقتراب اللاعب من عامه الأربعين، إذ انتشرت أخبار تفيد بمغادرته صفوف النصر خلال الفترة المقبلة، حيث من المقرر أن ينتهي عقد اللاعب في يونيو 2025، إذ كانت فترة التعاقد مع اللاعب لمدة سنتين ونصف بدأت في يناير 2023.

مصير كريستيانو رونالدو نجم النصر

وتساءل العديد من المحبين كرة القدم، عن مصير كريستيانو رونالدو نجم النصر، حيث كشفت اللاعب الفرنسي، لويس ساها، أنه من المرجح أن يعود اللاعب رونالدو، إلى صفوف نادي مانشستر يونايتد كمدرب للفريق، بعد اعتزاله اللعب بصورة نهائية.

وأضاف اللاعب الفرنسي “الطريقة المريرة التي ودع بها الأسطورة البرتغالية، مانشستر يونايتد، بعد خلافه مع المدير الفني الهولندي إريك تين هاج؛ لن تمنعه من العودة إلى النادي، في المستقبل”،

وتابع لويس “يتمتع كريستيانو رونالدو بالشغف والتفاني اللازمين، للعودة إلى مانشستر يونايتد يومًا ما، وقد يحدث هذا حتى كمدرب”.

وأوضح لويس ساها، أنه في حالة عودة مانشستر يونايتد، يتوجب على اللاعب تغيير أسلوب تواصله العنيف مع اللاعبين، حتى يستطيع النجاح كمدرب.

ولم يعلن فريق النصر، أي تفاصيل بخصوص مستقبل اللاعب البرتغالي، ومن المنتظر أن يتم الإعلان خلال الفترة المقبلة، مع اقتراب انتهاء عقده مع نادي النصر رسميًا.

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