نجم ريال مدريد يتحدث عن كريستيانو بهذا الامر الغير متوقع ! اليك التفاصيل

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رياض - احمد صلاح - في إنجاز جديد يعكس مكانة كريستيانو رونالدو كأحد أبرز الشخصيات الرياضية في العالم، أثبت النجم البرتغالي مرة أخرى قدرته على التفوق والتميز على مختلف الأصعدة. فقد أطلق رونالدو قناته الرسمية على موقع يوتيوب وهو حدث أحدث ضجة واسعة في عالم السوشيال ميديا.

نجم ريال مدريد يتحدث عن كريستيانو بهذا الامر الغير متوقع