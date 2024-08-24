انت الأن تتابع خبر غير متوقع : انتقال سعود عبد الحميد إلى نادي سعودي عبر "كوبري روما": وليد الفراج يرد بقوة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثار الإعلامي وليد الفراج ضجة كبيرة بتعليقه على انتقال الظهير الأيمن سعود عبد الحميد، لاعب نادي الهلال، إلى نادي روما الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية. تأتي هذه الصفقة في وقت يشهد فيه السوق الكروي السعودي حراكا ملحوظا، وقد أثارت الكثير من التساؤلات حول الدوافع والخلفيات وراءها.

تفاصيل الصفقة

وفقًا لتقارير صحيفة الرياضية، اكتملت صفقة انتقال سعود عبد الحميد إلى روما بنجاح، حيث سينضم اللاعب إلى صفوف الفريق الإيطالي بشكل رسمي. تعتبر هذه الخطوة مهمة في مسيرة عبد الحميد، الذي كان لاعبا أساسيا في الهلال وقدم أداء متميزا خلال فترة لعبه في الدوري السعودي.

تعليق وليد الفراج

في حلقة برنامج "أكشن مع وليد" أمس، أعرب الفراج عن استغرابه من بعض التعليقات التي ربطت انتقال عبد الحميد إلى روما بصفقة تمهيدية لانتقاله لاحقا إلى نادي سعودي آخر. يعتقد بعض مشجعي الكرة السعودية أن صفقة روما قد تكون مجرد خطوة تمهيدية لنقل اللاعب إلى نادي سعودي آخر في المستقبل، خاصة إذا لم تكن هناك رغبة من الهلال في استعادته.

ردا على هذه الفرضية، قال الفراج: سعود عبد الحميد انتقل إلى روما لتحقيق حلم شخصي. حتى إذا قرر روما بيعه إلى نادي سعودي في المستقبل، فإن هذا الانتقال لن يحدث إلا إذا لم يكن الهلال مهتما بعودته.

مستقبل الهلال واستراتيجية النادي

في ختام تعليقه، أكد الفراج أن نادي الهلال يمتلك القدرة على تعويض رحيل عبد الحميد من خلال التعاقد مع بدائل قوية خلال العامين المقبلين أشار إلى أن الهلال، باعتباره أحد الأندية الكبيرة في السعودية، لديه الإمكانيات والموارد اللازمة للعثور على لاعبين جدد يستطيعون ملء الفراغ الذي سيتركه عبد الحميد.

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