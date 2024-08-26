انت الأن تتابع خبر جلسة حاسمة.. نجم الزمالك يقترب من الرحيل ومفاجأة بشأن ناديه الجديد والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - كشفت تقارير صحفية، مفاجأة بشأن رحيل نجم الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك في ظل الاستعدادات للموسم القادم، وذلك بعد خروجه من حسابات المدير الفني للفريق المدرب البرتغالي جوزيه جوميز في الفترة الأخيرة.
رحيل نجم الزمالك
- وأشارت التقارير، إلى أن اللاعب محمد عواد حارس مرمى الزمالك اقترب من الرحيل عن صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذللك بعد مفاوضات قوية مع المسؤولين في نادي بيراميدز، وذلك بعد خروجه من حسابات جوميز وتفضيله محمد صبحي بدلا منه.
- وأوضحت التقارير إلى أن الحارس محمد عواد عقد جلسة مع المسؤولين في نادي بيراميدز خلال الساعات القليلة الماضية، وشهدت المفاوضات تقدم كبير واتفاق على كافة بنود التعاقد، بعد تعثرها في الفترة الأخيرة الأمر الذي يقرب عواد من الفريق السماوي خلال الموسم القادم.
- وأشارت التقارير إلى أنه من المقرر أن يعقد محمد عواد جلسة أخرى مع المسؤولين في بيراميدز، خلال الساعات المقبلة من أجل إتمام التفاوض والتوقيع على العقود ومن ثم الإعلان عن الصفقة، قبل الدخول في الاستعدادات الخاصة بمعسكر الفريق للموسم القادم.
- وأوضحت التقارير أن مفاوضات الزمالك مع الحارس محمد عواد لتجديد التعاقد وصلت لطريق مسدود بين الطرفين، ولم تصل إلى اتفاق نهائي حول استمراره داخل القلعة البيضاء، إضافة إلى مطالبة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز بالتعاقد مع حارس مرمى جديد.
- وانتهي عقد اللاعب محمد عواد حارس الفريق الأول بالزمالك مع القلعة البيضاء، في نهاية الموسم المنصرم ولم يتم تجديد تعاقده مع الفارس الأبيض، الذي يبحث عن حارس جديد في الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك بعد نجاح الإدارة خلال الساعات الماضية في حل أزمة وقف القيد بعد تسوية كافة القضايا، ومن ثم أصبح له الحق في التعاقد مع صفقات جديدة.