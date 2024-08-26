انت الأن تتابع خبر «بديل بن شرقي».. الزمالك يقترب من صفقة قوية في الانتقالات الصيفية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت تقارير صحفية، أن المسؤولين في النادي الزمالك، بالتنسيق مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول، اقتربوا من التعاقد مع أولى صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادا للموسم القادم من أجل عودة المنافسة على البطولات على المستوى المحلي والقاري، بعد الخروج من الموسم المنصرم ببطولة واحدة وهي الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك يقترب من أولى الصفقات الصيفية