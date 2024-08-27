نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدحت مكي: قطاع الناشئين بالزمالك سيشهد طفرة كبيرة.. وإيقاف القيد أبرز الأزمات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مدحت مكي نجم الزمالك السابق وعضو اللجنة الفنية بقطاع الناشئين أن الفترة القادمة ستشهد طفرة كبيرة داخل القطاع بالقلعة البيضاء.

ماذا قال مدحت مكي عن قطاع الناشئين بالزمالك؟

قال مدحت مكي في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك، قام بدر حامد رئيس قطاع الناشئين بتشكيل مجموعة عمل قوية لإحداث طفرة داخل قطاع الناشئين خلال الفترة المُقبلة.

وأضاف، عانى قطاع الناشئين خلال الفترات الماضية من مشاكل عديدة، والتي تحتاج لبعض الوقت لعلاجها، مؤكدًا أن نتاج العمل داخل قطاع الناشئين سيظهر واضحًا خلال عامين إلى ثلاثة أعوام على الأكثر.

وأتم مكي تصريحاته قائلًا، إيقاف القيد أحد الأزمات الكبرى التي عانى منها النادي مؤخرًا، والتي أجبرتنا داخل قطاع الناشئين على إعادة بعض اللاعبين الشباب بعد إبلاغهم بالرحيل بسبب عدم قدرتنا على التعاقد مع لاعبين جدد لتدعيم القطاع.