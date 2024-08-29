انت الأن تتابع خبر حقيقة رغبة الأهلي في التعاقد مع نجم الزمالك السابق .. رئيس النادي يكشف كل شئ ! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - لا شك أن هناك الكثير من الأحداث التي من الممكن ان تطفو على الساحة الرياضية في الساعات القليلة الماضية على مستوى سوق الانتقالات الصيفية الحالية والتي لا يفصلنا عن موعد نهايتها سوى يومين ، لذا فإن كافة الأندية تستعد بشكل كبير من أجل حسم كل الصفقات التي ترغب في الحصول عليها كي تتمكن من المنافسة في الموسم الجديد بشكل جيد وهو الأمر الذي قد يضطر البعض معه إلى اللجوء إلى الحلول البديلة في حال فشلت الاهداف المباشرة وهو ما يسمى اللجوء للخطة باء في عالم كرة القدم .
الأهلي ونجم الزمالك
- جدير بالذكر أن هناك العديد من الأخبار التي تربط النادي الأهلي بالتعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي ولاعب الزمالك السابق أسامة فيصل والذي تألق في أولمبياد باريس الأخيرة رفقة الفراعنة وقد أداء جيد ينبئ عن مهاجم واعد كما أن صغر عمر اللاعب يضفي ميزة أخرى على الصفقة
- في ذات السياق فقد حرص اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي على أن يوضح كافة الأمور التي تتعلق بهذا الأمر من خلال تصريحات إذاعية عبر برنامج 10 و10 مع محمد الليثى المذاع على أون تايم سبورت إف إم على مواجات 93.7 نافيا أن يكون النادي قد تلقى عرض من الأهلي للحصول على مهاجمه في الفترة الحالية بشكل أو بأخر