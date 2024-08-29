انت الأن تتابع خبر حقيقة رغبة الأهلي في التعاقد مع نجم الزمالك السابق .. رئيس النادي يكشف كل شئ ! والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - لا شك أن هناك الكثير من الأحداث التي من الممكن ان تطفو على الساحة الرياضية في الساعات القليلة الماضية على مستوى سوق الانتقالات الصيفية الحالية والتي لا يفصلنا عن موعد نهايتها سوى يومين ، لذا فإن كافة الأندية تستعد بشكل كبير من أجل حسم كل الصفقات التي ترغب في الحصول عليها كي تتمكن من المنافسة في الموسم الجديد بشكل جيد وهو الأمر الذي قد يضطر البعض معه إلى اللجوء إلى الحلول البديلة في حال فشلت الاهداف المباشرة وهو ما يسمى اللجوء للخطة باء في عالم كرة القدم .

الأهلي ونجم الزمالك