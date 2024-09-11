نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الرياضة اليوم.. وفاة إيهاب جلال بعد تعرضه لوعكة صحية وجوميز يعلن قائمة الزمالك لمباراة الشرطة الكيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "ملخص أخبار الرياضة اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:

جوميز يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني في الكونفدرالية

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن القائمة التي ستسافر إلى كينيا بعد قليل لخوض مباراة الشرطة الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها يوم السبت المقبل بالعاصمة الكينية نيروبي.

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الزمالك يكشف تفاصيل مثيرة بشأن تعاقده مع بوبيندزا

ذكرت صحيفة "بلاي سبورت" أن نادي الزمالك يصر على امتلاكه عقدًا قانونيًا مع اللاعب الجابوني آرون بوبيندزا، رغم أن نادي رابيد بوخارست يعتقد أن اللاعب في طريقه للانضمام إليهم. وفي أول تعليق له على هذه الأزمة، أوضح عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، موقف النادي من هذه القضية.

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محمد صلاح ينعي إيهاب جلال بعد وفاته

نعى محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، وفاة إيهاب جلال، المدير الفني لنادي الإسماعيلي، الذي انتقل إلى رحمة الله قبل قليل إثر تعرضه لوعكة صحية حادة.

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وفاة إيهاب جلال بعد صراع مع المرض

توفي منذ قليل إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لنادي الإسماعيلي ومدرب منتخب مصر السابق وذلك بعد الوعكة الصحية الأخيرة التي لحقت به.

وكان المدرب الراحل قد تعرض لأزمة صحية مفاجاة منذ 3 أسابيع دخل على إثرها الرعاية المركزة بعد تدهور حالته بشكل كبير.

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خلاف بين باريس سان جيرمان وكيليان مبابي بسبب المستحقات

نشب خلاف بين نادي باريس سان جيرمان وكيليان مبابي نجمهم السابق ونجم ريال مدريد الحالي، حول مستحقات مالية كبيرة متأخرة يستحقها اللاعب عن الشهور الأخيرة في عقده.

انتقل كيليان مبابي إلى ريال مدريد في انتقال حر بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان، ورفضه للتجديد وإعلانه أن رغبته بالذهاب إلى النادي الملكي.