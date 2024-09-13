انت الأن تتابع خبر هل يمكن مشاهدة مباراة النصر والاهلي اليوم في الدوري السعودي على قناة ssc المفتوحة؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تفصلنا بضع دقائق قليلة على انطلاق كلاكسيكو السعودية، أي مباراة النصر والاهلي اليوم، والتي ستقام ضمن مجريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن السعودي” لموسم 202/2024، والتي سيخوضها الطرفين على قلاع الأول بارك، أي بمعقل ديار العالمي ووسط جماهيره الغفيرة.

مباراة النصر والاهلي اليوم

يحين موعد مباراة النصر والاهلي، في ثالث جولات بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2025/2024، بحلول الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر من مساء اليوم الجمعة والموافق الثالث عشر من شهر سبتمبر الجاري، وعلى صعيد حكم مباراة النصر والأهلي، فقد أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان رسمي في وقت سابق عن هوية الطاقم التحكيم المسئول عن إدارة المواجهة، وحكام المباراة وفقاً للبيان الرسمي هم:

الحكم الروسي سيرجي كاراسيف، والذي أدار 9 مباريات في بطولة دوري روشن بوقت سابق، وخلالهم أخرج الحكم 46 بطاقة صفراء، وبطاقة حمراء وحيدة، واحتسب خمس ركلات جزاء.

المساعدين: أليكسي لونيف وإيغور ديميشكو وفريح الجلعود.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والأهلي

ستتمكن الجماهير من مشاهدة مباراة النصر والاهلي بأكثر من طريقة، حيث ستتمكن الجماهير المتواجدة بداخل المملكة العربية السعودية من مشاهدة المباراة مجانًا بتقنية SD على قناة “SSC SPORT 1 SD”، بينما سيتم نقل المواجهة بتقنية HD في السعودية وبكافة الدول العربية على القنوات المدفوعة “المشفرة” التالية:

SSC SPORT 1 HD

SSC SPORT 5 HD

هل توجد طريقة أخرى لـ مشاهدة مباراة النصر والاهلي اليوم؟