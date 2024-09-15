أرسنال يهزم توتنهام في ديربي شمال لندن

أرسنال يهزم توتنهام في ديربي شمال لندنفاز أرسنال على توتنهام 1-0، في المباراة التي جمعتهما الأحد، في ديربي شمال لندن، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

سجل المدافع البرازيلي غابريال ماغالايش هدف المباراة الوحيد بكرة رأسية مستغلا ركنية في الدقيقة 64.

ويعد الفوز هو الثالث لأرسنال هذا الموسم في 4 مباريات حيث رفع رصيده إلى 10 نقاط، ليرتقي إلى المركز الثاني مستغلا خسارة ليفربول المفاجئة على أرضه أمام نوتنغهام فوريست أمس /السبت/ بهدف دون رد.

في المقابل تراجع توتنهام للمركز الثالث عشر في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط، بعدما تلقى الخسارة الثانية له هذا الموسم.

ويتخلف أرسنال عن مانشستر سيتي حامل اللقب في المواسم الأربعة الماضية، بفارق نقطتين قبل لقائهما المرتقب على ملعب الاتحاد الأسبوع المقبل.

وفي المباراة الثانية، قلب نيوكاسل يونايتد تأخره بهدف لفوز بهدفين أمام مضيفه وولفرهامبتون، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب مولينيو.

وتقدم وولفرهامبتون بهدف عن طريق ماريو ليمينا في الدقيقة 36، قبل أن ينتفض نيوكاسل في ربع الساعة الأخيرة من عمر اللقاء، عقب تسجيل فابيان شار وهارفي بارنيس هدفي الضيوف في الدقيقتين 75 و80 على الترتيب.

وحافظ نيوكاسل على سجله خاليا من الهزائم في البطولة خلال الموسم الحالي، بعدما حقق فوزه الثالث مقابل تعادل وحيد، ليتقدم للمركز الثالث برصيد 10 نقاط، وبفارق الأهداف عن أرسنال صاحب المركز الثاني.

في المقابل، توقف رصيد وولفرهامبتون، الذي تكبد خسارته الثالثة في البطولة هذا الموسم، عند نقطة وحيدة فقط في المركز الثامن عشر.