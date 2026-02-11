نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير البترول: مصر نقطة انطلاق قوية لاستثمارات أركيوس إنرجي إقليميًا من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 11 فبراير 2026 01:06 مساءً - دوت الخليج_ التقى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بالمهندس ناصر سيف اليافعي، الرئيس التنفيذي لشركة «أركيوس إنرجي»، الكيان المشترك بين مجموعة أدنوك الإماراتية وبريتش بتروليوم البريطانية، والوفد المرافق له.

وأكد بدوي أن وزارة البترول اتخذت خلال الفترة الأخيرة خطوات متواصلة لتعزيز استثمارات شركة أركيوس في مصر، مشيرًا إلى قيام فريق عمل الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) بعقد ورشة عمل مشتركة مع الشركة لتنسيق التعاون وتحديد الفرص المتاحة لزيادة الاستثمارات.

وأضاف أن شركة أركيوس تستهدف تعزيز التعاون والاستثمار في مصر باعتبارها نقطة انطلاق قوية إقليميًا للشركة في قطاع الغاز الطبيعي.

وخلال اللقاء، استعرض الرئيس التنفيذي للشركة خططها التوسعية في مصر وبرنامج عملها الطموح خلال السنوات الخمس المقبلة في مجالات البحث والاستكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي، والذي يستهدف فتح فرص جديدة لموارد الغاز، ومضاعفة معدلات الإنتاج، إلى جانب زيادة حجم محفظة أعمال الشركة من خلال التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الحقول.

وأشارت الشركة إلى نجاحها في إتمام اتفاق الاستثمار لتنمية حقل غاز «هارماتان» بالبحر المتوسط، بالتوازي مع دراسة فرص التوسع للحصول على مناطق استكشاف جديدة للغاز الطبيعي.

