بطولة شان 2025 CHAN.. ما القنوات الناقلة لمباريات كاس أمم إفريقيا للمحليين؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

الرياض - كتبت رنا صلاح - تستعد القارة الإفريقية لحدث كروي بارز يتمثل في انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين 2025 (CHAN)، والتي ستقام خلال الفترة من 2 إلى 30 أغسطس 2025، بمشاركة نخبة المنتخبات الوطنية التي تضم لاعبين ينشطون فقط في البطولات المحلية، وتقام البطولة هذه المرة بتنظيم مشترك بين كينيا، أوغندا، وتنزانيا، في إطار تحضير تلك البطولة شان 2025 CHAN.. ما القنوات الناقلة لمباريات كاس أمم إفريقيا للمحليين؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟دول لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2027.

تواصل شبكة بي إن سبورتس beIN SPORTS القطرية احتكار بث البطولات الإفريقية على القنوات الفضائية، بعد تجديد عقدها مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF)، وستقوم الشبكة بنقل مباريات كأس أمم إفريقيا للمحليين 2025 عبر مجموعة من قنواتها، وعلى رأسها قناة beIN SPORTS HD 6، مع التركيز على بث لقاءات المنتخبات العربية المشاركة وهم المغرب والجزائر وموريتانيا والسودان.

بجانب التغطية الفضائية، تعمل بعض القنوات الوطنية العربية على ضمان نقل مباريات منتخباتها عبر البث الأرضي:

قناة الرياضية المغربية “Arryadia TNT” ستعمل على بث مباريات المنتخب المغربي داخل المملكة عبر التردد الأرضي “TNT”، بالإضافة إلى قنواتها الفضائية المشفرة.

القناة الأرضية الجزائرية “Programme National” ستكون أيضًا حاضرة لنقل مواجهات المنتخب الجزائري، وهي متاحة عبر قمر نايل سات بتشفير “BISS”، المعروف بسهولة فكه من قِبل المتابعين.

توزيع المنتخبات في مجموعات بطولة الشان 2025

تضم بطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين هذا العام 19 منتخبًا، تم تقسيمهم إلى أربع مجموعات، بواقع ثلاثة مجموعات تحوي خمسة منتخبات، والمجموعة الأخيرة تضم أربعة منتخبات فقط، وجاء توزيعهم كالتالي:

المجموعة الأولى (A):

المغرب

كينيا

الكونغو الديمقراطية

أنغولا

زامبيا

المجموعة الثانية (B):

تنزانيا

موريتانيا

بوركينا فاسو

مدغشقر

إفريقيا الوسطى

المجموعة الثالثة (C):

الجزائر

جنوب إفريقيا

غينيا

النيجر

أوغندا

المجموعة الرابعة (D):