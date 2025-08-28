نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: جدل بالأهلي بسبب موسيماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي محمد شبانة أن ما يقال عن احتمالية عودة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لقيادة النادي الأهلي غير صحيح.



وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم إنه بالساعات الأخيرة تردد أن إدارة الأهلي تفكر في رحيل ريبيرو وعودة موسيماني لإستكمال الموسم.

وأضاف شبانة أن كل هذا الجدل بسبب بعض اللقطات والمباريات التى أذاعت قناة الأهلى ملخصاتها بهذا التوقيت الذو يلقى فيه المدير الفنى الحالى الأسبانى ريبيرو انتقادات حادة لتراجع النتائج وفى كل الأحوال فإن الأهلى لا يفكر بموسيماني حاليا.