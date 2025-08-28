نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علاء إبراهيم: إمكانيات محمد هاني أقل من الأهلي.. وماهي إنجازاته الفردية؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقد علاء ابراهيم تحم الأهلي السابق. أداء محمد هاني الظهير الأيمن للأهلي، مؤكدا ان وجوده غير مفيد فنيا

وقال ابراهيم في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لع والتانية على راديو ميجا اف ام: إمكانيات محمد هاني اقل من الأهلي ومادا قدم محمد هاني للأهلي

واضاف؛ الأهلي يحتاج إلى ظهير أيمن افضل من محمد هاني وكنت ضد رحيل كريم الدبيس، مصطفى شوبير سيحمل الاهلي لمدة ٧ سنوات

وتابع: ما هي إنجازات محمد هاني الفردية طوال فترة تواجده مع الاهلي، واي لاعب يمكنه تحقيق بطولات مع الاهلي ولكن ما هي أرقامك الفردية؟

ووواصل:

بيكهام اعلى مدافع في النادي الأهلي حاليا، ومازال مبكرا الحكم على مستوى ياسين مرعي، ومحمد علي بن رمضان لاعب من طراز عالمي