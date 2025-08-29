نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عدلي القيعي يهاجم رضا عبد العال بسبب تصريحاته عن زيزو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شن عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي هجومًا على رضا عبد العال بسبب تصريحاته الأخيرة بشأن أحمد سيد زيزو، وذلك خلال ظهوره عبر قناة الأهلي.

وقال القيعي: "من سنتين كنت بتقول لو زيزو لعب أساسي كنا خدنا بطولة إفريقيا، ودلوقتي بتقول إنه مقلب، يعني اللي كنت شايفه حل، بقى المشكلة؟".

وأضاف: "في ناس متربصة عمرها ما هتشوف الحلو، دايمًا شايفة الفسيخ، الخطر إنك تعيش في تناقض، وتشوّه الحقيقة علشان بس الشخص بقى في مكان تاني".

وتأتي تصريحات القيعي في ظل الجدل الدائر حول انتقال زيزو من الزمالك إلى الأهلي، وما صاحب الصفقة من ردود فعل متباينة بين الجماهير والإعلاميين.