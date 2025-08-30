نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يصل ستاد السلام استعدادا لمواجهة الأهلي في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز إلى استاد السلام استعدادا لخوض مباراة الأهلي في إطار بطولة الدوري المصري الممتاز.

بيراميدز يصل ستاد السلام استعدادا لمواجهة الأهلي

ويحل بيراميدز على الأهلي في التاسعة من مساء السبت على استاد السلام في إطار الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

وحرص المهندس ممدوح عيد رئيس النادي على تحفيز اللاعبين ومطالبتهم بالفوز وتأكيد زعامتهم لقارة إفريقيا كونهم أبطال القارة السمراء.

وعقد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبيل التحرك لشرح خطة اللعب والتشكيل.