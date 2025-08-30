نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الأهلي في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الأهلي في إطار بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحل بيراميدز على الأهلي في التاسعة من مساء السبت على استاد السلام في إطار الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - أحمد سامي - كريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين - بلاتي توريه - إيفرتون داسيلفا - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - علي جبر - محمود دونجا - مصطفى زيكو - محمد رضا بوبو - أحمد توفيق - محمود زلاكة - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي