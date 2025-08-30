نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حافلة الأهلي تصل إلى ملعب مباراة بيراميدز في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصلت منذ قليل حافلة النادي الأهلي إلي استاد السلام الدولي، استعدادا لمواجهة نظيره بيراميدز، في المباراة المقرر لها مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

الأهلي يدخل اللقاء تحت شعار لا بديل عن الفوز، بعدما تعثر في الجولة الماضية عقب التعادل السلبي أمام غزل المحلة، وهو ما أثار غضب جماهيره التي تنتظر من الفريق تصحيح المسار.

ويأمل المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو أن يظهر لاعبوه بأفضل صورة هجومية لتعويض غياب الانتصار الأخير.

على الجانب الأخر، يسعى بيراميدز لتدارك الهزيمة من مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية، لذلك يطمح الفريق السماوي في استعادة توازنه والعودة إلى طريق الانتصارات سريعًا.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

ويلتقي الأهلي بنظيره بيراميدز في التاسعة مساء اليوم السبت بإستاد السلام في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري

تنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلى وبيراميدز في الدوري المصري، مع وجود إستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.