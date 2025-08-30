نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يسجل اولى أهدافه في شباك الأهلي بأقدام وليد الكرتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجري الان أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام بيراميدز والتي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري المصري.

وسجل وليد الكرتي هدف السماوي بنجاح في الدقيقة 5 بعد ضربة حرة ثابتة تابعها لاعبي بيراميدز في الشباك.

— رابطة الأندية المصرية المحترفة (@epl_eg)

وارتفعت أصوات الجماهير الحمراء الحاضرة في المباراة من أجل الاستفاقة وتصحيح المسار للمارد الأحمر.

‎وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي

‎حراسة المرمى: محمد الشناوي.

‎خط الدفاع: محمد هاني وأشرف داري وأحمد رمضان بيكهام وكريم فؤاد.

‎خط الوسط: أليو ديانج ومحمد علي بن رمضان ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي.

‎خط الهجوم: محمد شريف.

تشكيل بيراميدز

‎حراسة المرمى: أحمد الشناوي

‎خط الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - أحمد سامي - كريم حافظ

‎خط الوسط: مهند لاشين - بلاتي توريه - وليد الكرتي

‎خط الهجوم: إيفرتون دا سيلفا - فيستون ماييلي - أحمد عاطف