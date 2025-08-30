نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يسجل اولى أهدافه في شباك الأهلي بأقدام وليد الكرتي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تجري الان أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام بيراميدز والتي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري المصري.
وسجل وليد الكرتي هدف السماوي بنجاح في الدقيقة 5 بعد ضربة حرة ثابتة تابعها لاعبي بيراميدز في الشباك.— رابطة الأندية المصرية المحترفة (@epl_eg)
الكرتي يهز الشباك مبكرًا 🌟🇲🇦#رابطة_الأندية_المحترفة | #دوري_nile | #الأهلي_بيراميدزpic.twitter.com/3xuHhxAlYj— رابطة الأندية المصرية المحترفة (@epl_eg) August 30, 2025
وارتفعت أصوات الجماهير الحمراء الحاضرة في المباراة من أجل الاستفاقة وتصحيح المسار للمارد الأحمر.
وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني وأشرف داري وأحمد رمضان بيكهام وكريم فؤاد.
خط الوسط: أليو ديانج ومحمد علي بن رمضان ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي.
خط الهجوم: محمد شريف.
تشكيل بيراميدز
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - أحمد سامي - كريم حافظ
خط الوسط: مهند لاشين - بلاتي توريه - وليد الكرتي
خط الهجوم: إيفرتون دا سيلفا - فيستون ماييلي - أحمد عاطف