بيراميدز يسجل اولى أهدافه في شباك الأهلي بأقدام وليد الكرتي

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يسجل اولى أهدافه في شباك بأقدام وليد الكرتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجري الان أحداث الشوط الأول من أمام بيراميدز والتي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري المصري.

وسجل وليد الكرتي هدف السماوي بنجاح في الدقيقة 5 بعد ضربة حرة ثابتة تابعها لاعبي بيراميدز في الشباك.

وارتفعت أصوات الجماهير الحمراء الحاضرة في المباراة من أجل الاستفاقة وتصحيح المسار للمارد الأحمر.

‎وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي
‎حراسة المرمى: محمد الشناوي.
‎خط الدفاع: محمد هاني وأشرف داري وأحمد رمضان بيكهام وكريم فؤاد.
‎خط الوسط: أليو ديانج ومحمد علي بن رمضان ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي.
‎خط الهجوم: محمد شريف.

تشكيل بيراميدز

‎حراسة المرمى: أحمد الشناوي
‎خط الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - أحمد سامي - كريم حافظ
‎خط الوسط: مهند لاشين - بلاتي توريه - وليد الكرتي 
‎خط الهجوم: إيفرتون دا سيلفا - فيستون ماييلي - أحمد عاطف

