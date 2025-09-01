نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. خناقة عنيفة داخل نادي الزمالك.. سيدات يعتدين على عضوة وأمن النادي "أطفأ الأنوار" ولم يتدخل! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهد نادي الزمالك، مساء اليوم، واقعة صادمة أثارت جدلًا واسعًا بين الأعضاء، بعدما اندلعت مشاجرة عنيفة داخل أحد مرافق النادي، بين مجموعة من السيدات، أسفرت عن إصابة عضوة بكسور وكدمات متفرقة نُقلت على إثرها إلى مستشفى إمبابة العام لتلقي الإسعافات العاجلة.

وكشفت مصادر خاصة لـ "دوت الخليج الرياضي" أن أحد أعضاء النادي دخل بصحبة أربع سيدات، وحدثت مشادة كلامية حادة بينهن وبين إحدى العضوات تطورت إلى اعتداء جسدي عنيف عليها بعصيان الشماسي، وسط حالة من الفوضى والذهول بين الحاضرين.

تفاصيل الواقعة

ووفقًا لشهود عيان، فإن المفاجأة الأكبر كانت في رد فعل أمن النادي، حيث أكد عدد من المتواجدين أن أفراد الأمن لم يتدخلوا لفض الاشتباك، بل قاموا بإطفاء الأنوار في محيط الواقعة، الأمر الذي ساهم في تفاقم الموقف وتصاعد العنف.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ التحقيق مع الأطراف المعنية، وسط مطالبات من الأعضاء بفتح تحقيق داخلي عاجل في الواقعة ومحاسبة المتورطين، بما في ذلك تقاعس الأمن عن أداء مهامه.

وتُعد هذه الحادثة هي الأحدث ضمن سلسلة من الانتقادات التي يواجهها نادي الزمالك مؤخرًا بشأن الحالة التنظيمية والأمنية داخل مقره.