هشام حنفي: الزمالك تعود على رفض الهدايا في الدوري المصري

تحدث هشام حنفي نحم النادي الأهلي السابق، عن خسارة الزمالك أمام وادي دجلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال هشام حنفي في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور: "نادي الزمالك تعود على رفض الهدايا في الدوري المصري وتحديدا من الأهلي بعد الخسارة أمام وادي دجلة".

وأضاف: "الزمالك لم يحضر جيدًا للمباراة أمام وادي دجلة، وعلى العكس دجلة قدم مباراة قوية ويستحق الفوز في مباراة اليوم".

واختتم حديثه قائلًا: "وادي دجلة رغم استقباله هدف لم يهتز أمام الزمالك، ومحمد الشيخ مدرب وادي دجلة يستحق التحية بعد الفوز في هذه المواجهة، وأيضًا استقبال الزمالك هدفين بعد التقدم أمر غريب".