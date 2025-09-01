الرياضة

هشام حنفي: الزمالك تعود على رفض الهدايا في الدوري المصري

0 نشر
0 تبليغ

هشام حنفي: الزمالك تعود على رفض الهدايا في الدوري المصري

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هشام حنفي: الزمالك تعود على رفض الهدايا في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

تحدث هشام حنفي نحم النادي السابق، عن خسارة الزمالك أمام وادي دجلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال هشام حنفي في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور: "نادي الزمالك تعود على رفض الهدايا في الدوري المصري وتحديدا من الأهلي بعد الخسارة أمام وادي دجلة".

وأضاف: "الزمالك لم يحضر جيدًا للمباراة أمام وادي دجلة، وعلى العكس دجلة قدم مباراة قوية ويستحق الفوز في مباراة اليوم".

واختتم حديثه قائلًا: "وادي دجلة رغم استقباله هدف لم يهتز أمام الزمالك، ومحمد الشيخ مدرب وادي دجلة يستحق التحية بعد الفوز في هذه المواجهة، وأيضًا استقبال الزمالك هدفين بعد التقدم أمر غريب".

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا