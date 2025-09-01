نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: اجتماع الخطيب ولجنة التخطيط لم يحسم مصير المدير الفني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، اجتماع الخطيب ولجنة التخطيط بعد خسارة النادي الأهلي أمام بيراميدز ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري.

وقال الغندور عبر برنامج ستاد المحور: "يستكمل اجتماع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع لجنة التخطيط غدًا الإثنين، بعدما انطلق اليوم عقب صلاة الظهر، وشهد انضمام محمد يوسف المدير الرياضي للنادي بعد فترة من بداية الاجتماع".

وأضاف، أنه حسب مصادر مطلعة داخل القلعة الحمراء، يتجه الأهلي لتعيين عماد النحاس مديرًا فنيًا مؤقتًا للفريق، وذلك بعد فشل المفاوضات مع علي ماهر المدير الفني لسيراميكا كليوباترا.

وأكدت المصادر أن الترشيحات في الوقت الحالي تقتصر على أسماء محلية فقط، ولا يوجد أي اسم أجنبي ضمن حسابات الأهلي لتولي المسؤولية الفنية الأن.

واختتمت المصادر أن في حال تم الموافقة على إسناد المهمة لعماد النحاس سيتم التعاقد مع مدير فني أجنبي في يناير المقبل.