نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك ينفي استبعاد محترفه ويتمسك به ضمن حسابات فيريرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك عدم صحة ما تردد مؤخرًا حول استبعاد الدولي المغربي عبد الحميد معالي من حسابات الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا.

وأوضح المصدر أن معالي يعد أحد العناصر الأساسية في خطط المدير الفني، مشيرًا إلى أن ما يُثار بشأن تجميده أو استبعاده عارٍ تمامًا من الصحة، لافتًا إلى أن اللاعب يشارك بانتظام في التدريبات الجماعية ويحظى بمتابعة دقيقة من فيريرا الذي يعتبره ورقة مهمة في مركزه، مع سعي الجهاز الفني لمنح جميع اللاعبين فرص المشاركة وفقًا لاحتياجات المباريات.

كما نفى المصدر وجود أي نية لدى النادي أو الجهاز الفني لإشراك اللاعب في تدريبات فريق الناشئين، مؤكدًا أن هذا الطرح لم يرد من الأساس، وأن معالي مستمر ضمن المجموعة الأساسية التي يعتمد عليها المدرب.

ويأتي ذلك في إطار حرص الجهاز الفني على الحفاظ على تركيز الفريق وتجنب الشائعات التي قد تؤثر على معنويات اللاعبين، خاصة مع الضغوط الجماهيرية بضرورة تحسين النتائج خلال الفترة المقبلة من الدوري الممتاز.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على التزام عبد الحميد معالي داخل الفريق، مؤكدًا أن اللاعب يؤدي تدريباته بحماس كبير، وهو ما يعزز من فرص ظهوره بشكل أكبر في المباريات القادمة وفقًا لرؤية فيريرا.