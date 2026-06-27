أكسيوس: الجيش الأمريكي يشن ضربات في منطقة مضيق هرمز

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 يونيو 2026 01:05 صباحاً - أفاد موقع "أكسيوس"، نقلًا عن مسؤول أمريكي، بأن الجيش الأمريكي شن ضربات عسكرية في منطقة مضيق هرمز، في تطور جديد ينذر بتصعيد التوترات في أحد أهم الممرات المائية الاستراتيجية في العالم.

وفي السياق ذاته، أعلن التلفزيون الإيراني سماع دوي انفجار في منطقة طاهرية بمدينة سيريك جنوب إيران، دون الكشف عن مصدر الانفجار أو حجم الخسائر المحتملة.

ويأتي هذا التطور بعد ساعات من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أعرب فيها عن رفضه للهجوم الذي استهدف سفينة شحن في مضيق هرمز، معتبرًا أن إيران "لا ينبغي لها أن تفعل ذلك"، ومؤكدًا أن الرد الأمريكي "سيُعرف قريبًا".

وتشهد منطقة مضيق هرمز حالة من التوتر المتصاعد، في ظل المخاوف من اتساع نطاق المواجهة العسكرية وانعكاساتها على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية.