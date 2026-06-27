أخبار اليمن : فرنسا بالعلامة الكاملة والعراق يودّع المونديال

فرنسا بالعلامة الكاملة والعراق يودّع المونديالحسم منتخب فرنسا صدارة المجموعة التاسعة في كأس العالم لكرة القدم 2026، بفوز كبير على النرويج بنتيجة 4-1، مساء الجمعة، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وفي فوكسبورو، ماساتشوستس، أنهى المنتخب الفرنسي الذي سجل أهدافه بفضل الفائز بالكرة الذهبية عثمان ديمبيلي "هاتريك" في الدقائق 7 و20 و32، وديزيريه دوي في الدقيقة 90+4، مشواره في المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد تسع نقاط، وسيخوض مباراته في دور الـ32 الثلاثاء في نيويورك.

أما النرويج التي خاضت اللقاء من دون هدافها إرلينغ هالاند الذي جلس على مقاعد البدلاء، فقد قلصت الفارق بهدف ثيلو آسغارد في الدقيقة 21. وبحصولها على المركز الثاني برصيد 6 نقاط ستواجه منتخب كوت ديفوار، صاحب المركز الثاني في المجموعة الخامسة، الثلاثاء في دالاس.

وفي المبارة الثانية، ودّع منتخب العراق المونديال بخسارة ثالثة موجعة وثقيلة أمام السنغال 0-5، في مباراة أكملها باكراً بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 13.

وبعد افتتاح حبيب ديارا التسجيل في الدقيقة 4، طُرد المدافع ريبين سولاقا عند الدقيقة 13، ثم انهار العراق في الشوط الثاني وتلقى أربعة أهداف عبر إسماعيلا سار في الدقيقة 56، وبابي غايي في الدقيقتين 59 و71، وإيليمان ندياي في الدقيقة 82، لتضمن السنغال فوزها الأول وسيكون عليها انتظار نتائج باقي مباريات الجولة الثالثة لمعرفة مصيرها وما إذا كانت ستبلغ دور الـ32 كأحد أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث.

في المقابل، بقي العراق، الذي يشارك في المونديال للمرة الثانية بعد نسخة عام 1986، في المركز الرابع بلا نقاط، عقب خسارته 1-4 أمام النرويج و0-3 أمام فرنسا في أول مباراتين، علما بأن هذه هي الخسارة الأكبر في تاريخ منتخب "أسود الرافدين" بكأس العالم.