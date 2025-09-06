المغرب يتأهل إلى كأس العالم 2026

المغرب يتأهل إلى كأس العالم 2026حجز المنتخب المغربي بطاقة التأهل الإفريقية الأولى إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، بعد فوزه العريض على ضيفه النيجر 5-0، الأحد، في الجولة السابعة ضمن منافسات المجموعة الخامسة من تصفيات القارة السمراء.

واستغل "أسود الأطلس" النقص العددي في صفوف منافسه بعد طرد عبد اللطيف غومي (26)، ليسجل خمسة أهداف عبر اسماعيل صيباري (29 و38) وأيوب الكعبي (51) والبديلين حمزة إكمان (69) وعزالدين أوناحي (85).

ولحساب المجموعة الأولى، اقترب المنتخب المصري من التأهل إلى النهائيات بعد تغلبه على ضيفه الإثيوبي بهدفين دون رد.

سجل هدفي مصر كل من محمد صلاح وعمر مرموش من ركلتي جزاء، ليرتفع بذلك رصيد المنتخب المصري إلى 19 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة الأولى، فيما يتوقف رصيد المنتخب الإثيوبي عند ست نقاط في المركز الخامس.

وفي مباراة ثالثة، فاز منتخب موريتانيا على ضيفه منتخب توغو بهدفين دون رد، سجلهما كل من بابا ندياجا ياد وعالي أعبيد، وذلك خلال المباراة التي جرت ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وبهذه النتيجة رفع المنتخب الموريتاني رصيده إلى خمس نقاط في المركز الرابع، فيما توقف رصيد توغو عند أربع نقاط في المركز الخامس.

وضمن ذات المجموعة، خسر المنتخب السوداني أمام مضيفه السنغالي بهدفين دون رد سجلهما لامين كمارا وعبدالله سيك.

وارتفع رصيد المنتخب السنغالي إلى 15 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة التي يتصدرها منتخب الكونغو الديمقراطية بفارق نقطة واحدة، فيما توقف رصيد السودان عند 12 نقطة في المركز الثالث.