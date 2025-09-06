الرياض - كتبت رنا صلاح - أعرب وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، عن سعادته الكبيرة بتأهل “أسود الأطلس” رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعد الفوز الكبير على النيجر بخمسة أهداف دون رد، ضمن الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

الركراكي: تأهل المغرب إلى كأس العالم 2026 مستحق ونحو التركيز على أمم أفريقيا

ورفع المنتخب المغربي رصيده إلى 18 نقطة في صدارة المجموعة الخامسة، محققًا العلامة الكاملة من مبارياته الست بالتصفيات حتى الآن، ليصبح أول المنتخبات الأفريقية المتأهلة للبطولة.

وقال الركراكي في تصريحات عقب اللقاء: “لقد استحق منتخب المغرب التأهل إلى كأس العالم 2026، والأجمل أنه جاء من مركب الأمير مولاي عبد الله”، مضيفًا: “مبروك للاعبين الذين حققوا ستة انتصارات متتالية، ورغم أن المنافس لعب بعشرة لاعبين، فإن الفوز لم يكن أمرًا سهلًا، خصوصًا في بداية الموسم”.

وتابع: “كمغربي كنت أحلم دائمًا أن أرى بلدنا في كأس العالم، وهذا تحقق اليوم بعدما تصدرنا المجموعة”، مؤكدًا أن التركيز سيتجه الآن إلى التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا، حيث تنتظر المغرب مواجهة أمام تنزانيا.

ويعد منتخب المغرب ثاني المنتخبات العربية المتأهلة إلى المونديال بعد الأردن، وأول منتخب أفريقي يحجز مقعده في البطولة المقرر إقامتها في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.