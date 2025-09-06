الرياض - كتبت رنا صلاح - أكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، أن الفوز الذي حققه الفراعنة على إثيوبيا بهدفين دون رد في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، كان في غاية الأهمية للحفاظ على فارق النقاط مع بوركينا فاسو.

إبراهيم حسن: الفوز على إثيوبيا مهم للحفاظ على فارق النقاط ومواجهة بوركينا فاسو الأصعب

وقال حسن في تصريحات عبر قناة أون سبورت: “الفوز كان ضروريًا لأنه يضع قدمنا في المونديال، بعدما حافظنا على فارق النقاط مع المنافس المباشر بوركينا فاسو”، مضيفًا: “انتصار بوركينا على جيبوتي أمر طبيعي، لكن مواجهتنا المقبلة معهم ستكون أصعب، خاصة أنهم سيخوضون اللقاء على ملعبهم لأول مرة في هذه التصفيات”.

وتابع: “بوركينا فاسو يعتبرون مباراة مصر تحديًا كبيرًا، لكن إن شاء الله نحسم التأهل قبل آخر مباراتين في التوقف المقبل، وأن يكون ذلك أمامهم”، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو الوصول إلى نهائيات كأس العالم لإسعاد الجماهير المصرية.

وأوضح مدير المنتخب أن “مباراة إثيوبيا أراحتنا بعدما حافظنا على فارق الخمس نقاط، واللاعبون مثل محمد صلاح ومرموش ومصطفى محمد وتريزيجيه يمتلكون الإصرار لتقديم شيء مميز لمصر”.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع بوركينا فاسو يوم الثلاثاء المقبل، في السابعة مساءً، على ملعب 4 أغسطس بالعاصمة واجادوجو.