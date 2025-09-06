الآن ماتش ناري..القنوات الناقلة لمباراة عمان ضد العراق في تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة الأولمبي والتشكيلة

الرياض - كتبت رنا صلاح - عمان ضد العراق في تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة في 6 سبتمبر 2025 حيث يستعد عشاق كرة القدم لمتابعة مواجهة قوية اليوم تجمع بين منتخب عمان الأولمبي ونظيره منتخب العراق تحت 23 سنة ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا. اللقاء يُعتبر من المباريات الحاسمة التي ستحدد بشكل كبير ملامح المتأهلين عن المجموعة.

تعتبر القنوات الناقلة لمباراة عمان ضد العراق في تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة حيث موعد المباراة الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت مصر والسعودية كما 1:00 ظهرًا بتوقيت سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة كما القنوات الناقلة يمكن متابعة اللقاء مباشرة عبر قناة عمان الرياضية كما قناة العراقية الرياضية كذلك قناة السعودية الرياضية مع قناة الكأس القطرية

منتخب عمان تحت 23 سنة حارس المرمى: سعيد العلوي

خط الدفاع: خالد الهنائي – سعيد الجابري – محمد الرواحي – أحمد الحسني

خط الوسط: علي الهنائي – عبد الله الرواحي – سعيد العلوي

خط الهجوم: محمد الرواحي – أحمد الحسني – سعيد العلوي

كما منتخب العراق تحت 23 سنة حارس المرمى: أحمد عبد الرضا

خط الدفاع: علي فاضل – محمد عبد الله – حسين علي – مصطفى كريم

خط الوسط: علي حسين – أحمد عبد الرضا – مصطفى كريم

خط الهجوم: علي فاضل – محمد عبد الله – حسين علي

كما التشكيلات لا تزال متوقعة، والتغييرات واردة قبل انطلاق اللقاء.

أهمية مباراة عمان ضد العراق في تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة

تكتسب هذه المواجهة أهمية كبيرة، حيث يسعى المنتخب العماني لاستغلال الدعم الجماهيري وتحقيق الانتصار على أرضه، بينما يدخل المنتخب العراقي المباراة بطموح انتزاع النقاط الثلاث ومواصلة مشوار التأهل. وبالنظر إلى تاريخ المواجهات بين الفريقين، ينتظر أن تكون المباراة مليئة بالإثارة والتنافس.