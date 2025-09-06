الرياض - كتبت رنا صلاح - مباراة البرتغال وأرمينيا، تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية نحو العاصمة الأرمينية حيث يلتقي منتخب البرتغال مع نظيره الأرميني في إطار التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026. المباراة تحمل طابعًا خاصًا، إذ يسعى المنتخب البرتغالي لمواصلة نتائجه الإيجابية بقيادة نجومه المخضرمين، بينما يبحث أصحاب الأرض عن مفاجأة تاريخية أمام جماهيرهم.

"بصـوت سعيد الكعبـي" Armenia vs Portugal قناة لمتابعة مباراة البرتغال وأرمينيا في تصفيات كأس

تنطلق المواجهة مساء اليوم السبت الموافق 6 سبتمبر 2025، حيث سيكون صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الثامنة بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة والترددات

تُبث المباراة بشكل حصري عبر قناة beIN Sports HD2، مع توفير خدمة المشاهدة المباشرة عبر الإنترنت من خلال منصة beIN Connect، إضافة إلى إمكانية متابعة اللقاء عبر تطبيق TOD على الهواتف الذكية.

تردد قناة beIN Sports HD2 على نايل سات: 11013 أفقي – معدل الترميز 27500 – معامل تصحيح الخطأ 2/3.

التشكيل المتوقع للبرتغال وأرمينيا

البرتغال: من المتوقع أن يبدأ المدرب بتشكيلة تضم كريستيانو رونالدو في الهجوم إلى جانب برناردو سيلفا، مع وجود برونو فيرنانديز في وسط الملعب، وروبن دياز في خط الدفاع.

أرمينيا: يدخل المنتخب الأرميني اللقاء بخطة متوازنة تعتمد على الهجمات المرتدة، مع تواجد سردار جوريان في الوسط وبارسيغيان في الخط الأمامي.

استعدادات المنتخبين

البرتغال خاضت تدريبات مكثفة في الأيام الأخيرة، ركز خلالها المدرب على الضغط العالي واستغلال الكرات الثابتة، بينما يسعى رونالدو لمواصلة التسجيل في التصفيات. في المقابل، أبدى المنتخب الأرميني حماسًا كبيرًا خلال التحضيرات، وسط دعم جماهيري متوقع أن يملأ مدرجات ستاد يريفان.

تعد هذه المواجهة اختبارًا حقيقيًا للبرتغال في مشوارها نحو مونديال 2026، وفرصة نادرة لأرمينيا لإثبات قدرتها على منافسة الكبار في القارة الأوروبية.