أولمبي اليمن يقترب من التأهل لكأس آسيا
قطع المنتخب اليمني الأولمبي شوطاً كبيراً نحو بلوغ نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقررة في السعودية، بعد فوزه 1-0 على بنغلادش، السبت، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة للتصفيات المؤهلة للبطولة.
سجل محمد العوامي هدف الفوز للأحمر الأولمبي في الدقيقة 90+4، ليُبقي على آمال اليمن في الوصول إلى المحفل الآسيوي القادم.
ورفع منتخبنا الوطني رصيده إلى 6 نقاط متساوياً مع فيتنام المتصدر بفارق الأهداف، في حين بقي رصيد بنغلادش وسنغافورة خاليا من النقاط.
ويختتم الأحمر الأولمبي مشواره في التصفيات الثلاثاء المقبل بلقاء المستضيف منتخب فيتنام لحسم بطاقة التأهل.
ويتأهل إلى النهائيات التي تقام في يناير 2026، أصحاب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني، لتنضم إلى السعودية التي تستضيف البطولة العام المقبل.
