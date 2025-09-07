نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقدام «أفشة» تمنح التقدم للمنتخب المصري الثاني في الشوط الأول من ودية تونس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت صافرة نهاية شوط المباراة الأول من أحداث مباراة منتخب مصر الثاني أمام نظيره التونسي، وذلك بتقدم الفراعنة بهدف دون رد.

تقام أحداث المباراة على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وذلك في إطار معسكر الإعداد للمنتخب المصري الثاني بقيادة المدرب حلمي طولان، استعدادا لبطولة كأس العرب.

جاء شوط المباراة الأول من طرف أصحاب الأرض منتخب مصر، وذلك من حيث الفاعلية الهجومية والسيطرة على منتصف الملعب.

كاد عمرو السولية أن يفتتح التسجيل في الدقيقة '29، من تسديدة قوية لكنها مرت أعلى العارضة والقائمين للمنتخب التونسي.

نجح اللاعب محمد مجدي أفشة في تسجيل هدف المباراة الأول وهدف التقدم للفراعنة مع الدقيقة 30، بعد الانفراد بمرمى الحارس عبد السلام الحلاوي.

أهدر مهاجم الفراعنة اللاعب مروان حمدي فرصتين في غاية الخطورة، كاد أن يعزز تقدم الفراعنة بالهدف الثاني والثالث، ولكن كان الحارس عبد السلام الحلاوي على الموعد.

يذكر أن منتخب مصر يستعد لخوض بطولة كأس العرب، والتي ستقام على الأراضي القطرية في الفترة من 1 ديسمبر المقبل وحتى الـ 18 من الشهر ذاته.