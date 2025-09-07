نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رفقة «معلول».. الصفاقسي التونسي يضم مدافع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انضم اللاعب التونسي الظهير الأيمن ومدافع فريق الزمالك حمزة المثلوثي إلى صفوف فريق الصفاقسي، وذلك حسبما أعلن النادي التونسي عن إنضمام اللاعب رسميا إلى جدرانه في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

رفقة «معلول».. الصفاقسي التونسي يضم مدافع الزمالك

جاء عقد المثلوثي مع فريق الصفاقسي التونسي لمدة موسمين، في صفقة انتقال حر قادما من صفوف فريق الزمالك.

وكان فريق الصفاقسي التونسي قد حصل على خدمات الظهير الأيسر لفريق الأهلي اللاعب علي معلول في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

عاد المثلوثي إلى فريقه التونسي الذي جاء منه في 2020 إلى القلعة البيضاء، وخاض المثلوثي مع الزمالك 153 مباراة، سجل 5 أهداف، وقدم 6 تمريرات حاسمة لزملائه بالفريق، وحصل على 6 ألقاب.

يذكر أن اللاعب حمزة المثلوثي أصيب بقطع في الرباط الصليبي، خلال موسمه الأخير مع الزمالك، مما أدى إلى غياب اللاعب عن الملاعب في الموسم الماضي.