نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيف زاهر يفجر مفاجأة: الأهلي يراقب إبراهيم عادل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي الرياضي سيف زاهر عبر قناة أون سبورت عن مفاجأة جديدة في سوق انتقالات النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن النادي يضع "المنظار" على جناح الجزيرة الإماراتي إبراهيم عادل.

وأوضح زاهر أن هناك اتصالات جارية بين الأهلي ونادي الجزيرة الإماراتي لاستطلاع رأي الأخير بشأن إمكانية التعاقد مع اللاعب، مؤكدًا أن الجزيرة لم يعترض على فكرة انتقال إبراهيم عادل للأهلي، لكن الصفقة ستكون ممكنة فقط بعد انتهاء الموسم الحالي.

وقال سيف زاهر: "نادي الأهلي بيكلم الجزيرة الإماراتي وبيستطلع رأيه، والجزيرة أكد إنه مفيش مانع من الانتقال بعد نهاية الموسم."

وأشار إلى أن الأهلي وضع اللاعب على راداره، وأن الأمور ستكون أكثر وضوحًا بعد انتهاء الموسم الجاري، منتظرًا خطوات عملية من الطرفين.

إبراهيم عادل، اللاعب الشاب الموهوب، قد يكون وجهة جديدة للقلعة الحمراء لتعزيز الخط الهجومي، خصوصًا بعد أن شهد النادي تحركات كبيرة في سوق الانتقالات مؤخرًا.