تتويج صلالة بطلا ومصيرة وصيفا ونخل ثالثا

فـي بطولة الأندية للشطرنج للفئات العمرية

نخل ـ من سيف الكندي:

شهدت الساحة الرياضية للشطرنج في سلطنة عمان ختام بطولة الأندية للشطرنج للفئات العمرية التي نظمتها اللجنة العمانية للشطرنج بمشاركة ١٣ فريقا يمثلون ٨ أندية من مختلف ولايات السلطنة. تنافسوا في ٧ جولات بنظام الكلاسيك التي أقيمت وسط مشاركة واسعة ومنافسة قوية بين الأندية، وقدمت مستويات فنية عكست التطور المتنامي للعبة. حيث حقق نادي صلالة لقب البطولة والميداليات الذهبية عقب فوزه بالمركز الأول وجاء نادي مصيرة في المركز الثاني وحاز على الميداليات الفضية فيما جاء نادي نخل ثالثا وفار بالميدالية البرونزية. وشاركت الأندية بفريقين لكل ناد هما فريق أ و ب للفئات العمرية المحددة وفق شروط المنافسات التي وضعتها اللجنة العمانية للشطرنج. وفي هذا السياق، صرّح المهندس أحمد بن عبدالله الجابري مدير فريق نادي نخل للشطرنج قائلاً: «البطولة كانت ناجحة والمنافسات قوية وما تحقق جاء ثمرة جهود متواصلة من اللاعبين والتزامهم الكبير بالتدريب والعمل بروح الفريق، ونحن نعتبر هذا الإنجاز محطة مهمة في مسيرة الشطرنج بالنادي، وخطوة أولى نحو تحقيق المزيد في المشاركات القادمة.» وعلى المستوى الفردي، برز لاعبو النادي بتحقيق نتائج لافتة، حيث توّج عبدالملك بن خالد الرواحي بالمركز الأول في فئة تحت 16 سنة، ونال شهاب بن أحمد الجابري المركز الأول في فئة تحت 12 سنة، كما حصد أحمد بن بدر الجابري المركز الأول في فئة تحت 8 سنوات، فيما نجح البراء بن فهد الحضرمي في الحصول على تصنيفه الدولي لأول مرة، وهو إنجاز يؤكد بزوغ مواهب واعدة للنادي في لعبة الشطرنج. ويعزز هذا الإنجاز رصيد النادي في لعبة الشطرنج خلال عام 2025، بعد أن تمكن أيضًا من الفوز بالمركز الثالث في بطولة الأندية للشطرنج لفئة العموم مطلع هذا العام، ليجمع النادي بين إنجازي العموم والفئات العمرية معًا، وهو ما يعكس استمرارية العطاء وتنوع مصادر التفوق بين لاعبيه.