نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب قطر القطري ينتقل إلى باريس سان جيرمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال باريس سان جيرمان، حامل لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، الأحد، إن مدافعه الفرنسي بريسنل كيمبيمبي انضم إلى فريق قطر المنافس في الدوري القطري للمحترفين بعقد نهائي، لينتهي بذلك مشوار استمر 20 عامًا للاعب مع بطل فرنسا.

وخاض المدافع البالغ من العمر 30 عامًا، الذي انضم إلى «أكاديمية باريس سان جيرمان» عام 2005، 241 مباراة، وسجل 3 أهداف، وارتدى شارة القيادة 31 مرة.

وساهم كيمبيمبي في فوز سان جيرمان بـ8 ألقاب في الدوري الفرنسي، و7 في كأس فرنسا، و6 ألقاب في كأس السوبر الفرنسي، ولقب دوري أبطال أوروبا عام 2025.

وفي فبراير (شباط) الماضي، عاد كيمبيمبي بعد غياب نحو عامين بسبب إصابة في وتر العرقوب، وشارك في 5 مباريات بكل المسابقات.

وقال ناصر الخليفي، رئيس سان جيرمان، في بيان: «منذ أن كان في الثامنة من عمره، تطور بريسنل على جميع المستويات داخل النادي الذي يحبه، حيث كان دائمًا سفيرًا ونموذجًا للاحترافية».

وأضاف: «هو قدوة رائعة للاعبين الشبان في أكاديميتنا، وسيبقى دائمًا جزءًا من عائلة باريس سان جيرمان. نتمنى له كل التوفيق في مستقبله ومغامرته المقبلة».

وشارك كيمبيمبي في 28 مباراة دولية، وكان ضمن تشكيلة فرنسا التي فازت بـ«كأس العالم 2018» و«دوري أمم أوروبا 2021».