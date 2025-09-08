منتخب اليمن يعبر عُمان إلى نهائي كأس الخليج

منتخب اليمن يعبر عُمان إلى نهائي كأس الخليجتأهل المنتخب اليمني للشباب إلى نهائي بطولة كأس الخليج تحت 20 عاماً، بعد فوز مثير على نظيره العُماني 2 - صفر، يوم الأحد، في الدور نصف النهائي.

سجل هدفي الأحمر اليمني محمد البرواني في الدقيقة 45، وزيد الجراش في الدقيقة 90+8.

وكان منتخبنا الوطني قد نجح في حجز بطاقة العبور إلى المربع الذهبي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط من فوزين على قطر والكويت.

ويلتقي الأحمر اليمني الشاب في المباراة النهائية التي تقام يوم الأربعاء المقبل مع المنتخب السعودي الذي تأهل هو الآخر بعد تغلبه اليوم على العراق 2-1.