فـي تصفيات المونديال: إسبانيا تستعرض فـي تركيا وفوز أول لألمانيا

كولونيا ـ أ.ف.ب: استعرضت إسبانيا وعادت من تركيا بفوز كاسح 6-0، فيما حققت ألمانيا فوزها الأول وجاء على حساب ضيفتها إيرلندا الشمالية 3-1 في تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال 2026 في كرة القدم. في قونية وضمن المجموعة الخامسة، قدمت إسبانيا استعراضا رائعا بفضل ثلاثية لميكيل ميرينوk وألحقت بتركيا أقسى خسارة على أرضها منذ أبريل 1984 حين سقطت بالنتيجة ذاتها وديا أمام المجر، ما يجعل مدربها الإيطالي فينتشينزو مونتيلا في موقف صعب جدا. وأضاف أبطال أوروبا هذا الانتصار إلى الذي حققوه في مباراتهم الأولى خارج الديار أيضا على بلغاريا 3-0، فيما منيت تركيا بهزيمة أولى بعد الفوز افتتاحا على جورجيا خارج الديار 3-2. ودخلت إسبانيا اللقاء على خلفية 21 مباراة متتالية من دون هزيمة، وتحديدا منذ 22 مارس 2024 حين سقطت وديا أمام كولومبيا 0-1، من دون احتساب خسارتها نهائي دوري الأمم الأوروبية أمام البرتغال لأن ركلات الترجيح لا تدخل في حسابات الفوز والخسارة. وبدت في طريقها لمواصلة هذه السلسلة بعدما تقدمت منذ الدقيقة 6 بتسديدة بعيدة لبيدري قبل أن يضيف ميرينو الثاني بتسديدة مُحكَمة جميلة بعد لعبة جماعية مميزة (22). ورغم بعض المحاولات للطرفين، بقيت النتيجة على حالها حتى الثواني الأخيرة من الشوط الأول حين أضاف الضيوف الهدف الثالث عبر ميرينو أيضا بعد عرضية من بيدري (1+45)، مباشرة بعد خسارة نيكو وليامس للاصابة واستبداله بفيران توريس الذي عزز تقدمه بلاده مطلع الشوط الثاني إثر هجمة مرتدة سريعة وتمريرة من جمال (53). وواصل ميرينو استعراضه بتسجيله هدفه الشخصي الثالث بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء (58)، قبل أن يضيف بيدري هدفه الشخصي الثاني والسادس لبلاده بتمريرة من ميكيل أويارسابال (63). وفي تبليسي، قاد نجم باريس سان جرمان الفرنسي خفيتشا كفاراتسخيليا، منتخب بلاده جورجيا الى فوزه الأول وجاء بنتيجة كبيرة على ضيفه البلغاري 3-0. ويتأهل إلى المونديال المقرر في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى، أبطال المجموعات الـ12، فيما تُحسم البطاقات الأربع الأخرى عبر ملحق قاري من أربع مسارات. وفي كولن وضمن المجموعة الأولى، استعادت ألمانيا توازنها بفوز بشق الأنفس على ضيفتها إيرلندا الشمالية 3-1. وبدا أن أبطال العالم أربع مرات آخرها عام 2014 في البرازيل، في طريقهم الى تحقيق فوز سهل عندما افتتحوا التسجيل مبكرا وتحديدا في الدقيقة السابعة عبر سيرج غنابري بعد انطلاقة من منتصف الملعب، لكن الضيوف أدركوا التعادل قبل نهاية الشوط الأول بـ11 دقيقة بكرة «على الطاير» لإيساك برايس (34). وانتظر الألمان الشوط الثاني لحسم النتيجة بهدفين للبديل نديم أميري بعد عرضية من دافيد راوم (69) وفلوريان فيرتس من ركلة حرة (72). وفي كوناس، حققت هولندا فوزها الثالث في رابع مباراة لها ضمن منافسات المجموعة السابعة وجاء على حساب مضيفتها ليتوانيا 3-2 بعد تقدمها بثنائية نظيفة في أمسية تاريخية لهدافها الأول ممفيس ديباي. وواصلت بلجيكا صحوتها بفوزها الكبير على ضيفتها كازاخستان 6-0، بينها ثنائية لكل من المخضرم كيفن دي بروين وجيريمي دوكو في المجموعة العاشرة. وانتظر الشياطين الحمر الدقيقة 42 لافتتاح التسجيل عبر دي بروين بعد تمريرة من شارل دي كيتلار، قبل أن يضيف الجناح دوكو الثاني بعد دقيقتين اثر تمريرة من دي بروين. وعمقت بلجيكا جراح ضيفتها مطلع الشوط الثاني بهدفين في تسع دقائق، الأول بواسطة نيكولاس راسكين في الدقيقة 51 اثر تمريرة من دوكو الذي أضاف هدفه الشخصي الثاني والرابع للشياطين الحمر بعد تمريرة من دي كيتلار (60). وحذا دي بروين حذو دوكو بتسجيله هدفه الشخصي الثاني والخامس لمنتخب بلاده في الدقيقة 84 اثر تمريرة من اليكسي سالماكرز الذي مرر أيضا كرة حاسمة اختتم بها المدافع توما مونييه المهرجان بالهدف السادس في الدقيقة 87.