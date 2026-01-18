تحديث بورصة الدواجن والأسواق اليوم.. سعر الفراخ البيضاء...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 18 يناير 2026 11:19 صباحاً - عادة ما تكون أسعار الفراخ محل بحث كثير من المواطنين، فبخلاف أنها من العناصر الأساسية للبروتين في موائد الطعام إلا أنها موضع استثمار أيضًا للكثير من المربين، وفي الفقرات التالية نوضح آخر تحديثات أسعار الفراخ بأنواعها في السوق المصري اليوم الأحد 18 يناير 2026:

سعر الفراخ البيضاء

يتراوح سعر الفراخ البيضاء اليوم في الأسواق للمستهلكين من 78 إلى 79 جنيه، بينما سعرها في بورصة الدواجن "المزرعة" يصل إلى 69 جنيه للكيلو الواحد.

أسعار الفراخ البلدي

سعر كيلو الفراخ البلدي في الأسواق يُسجل نحو 120 جنيه، بينما يصل سعر الكيلو منها في المزرعة حوالي 110 جنيه.

سعر الفراخ الساسو

حافظت الفراخ الساسو على سعرها في بورصة الدواجن حوالي 85 جنيه للكيلو، بينما يصل سعرها في أسواق البيع للمستهلك إلى 95 جنيه.

سعر الديك الرومي اليوم

الديك الرومي بوزن 7 كيلو جرام يصل سعره إلى 1330 جنيه، فالكيلو الواحد يبلغ سعره حوالي 190 جنيه، وعادة ما يتراوح وزنه من 7 إلى 12 كيلو حسب الطلب، فيما يصل سعر كيلو الديك الرومي الخالي من العظام إلى 400 جنيه.