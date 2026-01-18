مؤسس”الشمعدان” الذي صنع علامة مصرية في عالم البسكويت.....

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 18 يناير 2026 11:19 صباحاً - فقدت الساحة الاقتصادية في مصر رجل الأعمال "مصطفى طاهر القويري" رئيس مجلس إدارة شركة الشمعدان، وأحد الأسماء التي تركت أثر واضح في صناعة الأغذية، بعدما ارتبط اسمه بتأسيس واحدة من أشهر شركات البسكويت في السوق المحلي، والتي أصبحت علامة معروفة لدى أجيال من المستهلكين.

بدأت رحلة "مصطفى طاهر القويري" في عام 1984، حين قرر إنشاء مصنع صغير لإنتاج البسكويت تحت اسم الشمعدان، في وقت كان السوق المصري يفتقر إلى التنوع وتعتمد فيه شريحة كبيرة من المواطنين على المنتجات التقليدية أو المستوردة، هذه الظروف شكلت دافع حقيقي لديه للدخول في المجال بثقة ورؤية واضحة.

وخلال بدايات المشروع، أدرك القويري وجود فجوة حقيقية بين ما يحتاجه المستهلك المصري وما هو متاح بالفعل، فاختار أن يقدم منتج محلي بجودة عالية وسعر مناسب، قادر على منافسة العلامات الأجنبية.

ومنذ اللحظات الأولى، وضع الجودة في صدارة أولوياته، فحرص على استخدام خامات مميزة، وتطبيق معايير دقيقة في التصنيع والتغليف، إلى جانب الاعتماد على كوادر فنية مدربة ومؤهلة.

ومع مرور السنوات، تحولت الشمعدان من مصنع صغير إلى اسم بارز في صناعة البسكويت، وأصبح مصطفى طاهر القويري واحد من رواد هذا القطاع في مصر، حيث أسهم في دعم المنتج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، فضلًا عن دوره في توفير فرص عمل لعدد كبير من الشباب.

وبرحيله، تطوى صفحة رجل أعمال قدم نموذج يجمع بين النجاح الاقتصادي والالتزام تجاه المجتمع، وترك خلفه قصة كفاح وصناعة وطنية ستظل حاضرة في ذاكرة السوق المصري.