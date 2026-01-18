وفاة مصطفى طاهر القويري مؤسس ”الشمعدان” وأحد رموز...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 18 يناير 2026 11:19 صباحاً - فجع الوسط الاقتصادي في مصر بوفاة رجل الأعمال "مصطفى طاهر القويري" رئيس مجلس إدارة شركة الشمعدان، وأحد الأسماء المعروفة في مجال الصناعات الغذائية، والذي ارتبط اسمه بتأسيس واحدة من أشهر شركات البسكويت في السوق المصري.

وأعلنت شركة "الشمعدان" خبر الوفاة عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، حيث نعت مؤسسها بكلمات مؤثرة، مشيرة إلى مسيرته الطويلة التي ترك خلالها بصمة واضحة في قطاع الأعمال والصناعة، وكان خلالها مثال للاجتهاد والعمل بجد.

وأوضحت الشركة أن صلاة الجنازة ستقام اليوم الأحد 18 يناير عقب صلاة العصر بمسجد المواساة، على أن يتم دفن الفقيد في مقابر المنارة، كما تقرر إقامة العزاء في اليوم التالي بمسجد عبد المنعم رياض، داخل قاعة حق الشهيد، عقب صلاة المغرب.

واختتمت الشركة بيانها بالدعاء للفقيد، سائلة الله أن يتغمده برحمته الواسعة، وأن يغفر له ذنوبه، ويكرم مثواه، وأن يجعله من أهل الجنة، معبرة عن خالص التعازي لأسرته ومحبيه وكل من عرفه أو عمل معه خلال مسيرته المهنية.