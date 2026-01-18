إعلان رسمي في سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأحد 18...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 18 يناير 2026 11:19 صباحاً - يُتابع كثير من المواطنين أسعار الكتاكيت في مصر لاسيما البيضاء نظرًا لدخولها في مشروعات المُربين، وهو ما يعود عليهم بالنفع والربح الوفير، وقد شهدت أسعار الكتاكيت تقلبًا في الآونة الأخيرة في السوق المصري، وفي الفقرات التالية نوضح ما آلت إليه الأسعار اليوم الأحد 18 يناير 2026:

سجل الكتكوت الأبيض سعر 10 جنيهات "قطعان".

يتراوح سعر الكتكوت الأبيض من 15 إلى 26 جنيه في السوق المصري.

الكتكوت الساسو سعره 8 جنيه، والساسو بيور يصل إلى 9 جنيه.

سعر الكتكوت البلدي هو 4 جنيه.

الكتكوت الهجين وصل سعره إلى 6 جنيه.

أما الكتكوت روزي بيور فسعره 6 جنيهات، والكتكوت جيل ثان سعره 7 جنيه.