قبل ما تشتري.. إليك أسعار الفضة اليوم الأحد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 18 يناير 2026 11:19 صباحاً - باتت الفضة محل اهتمام كثير من المستثمرين الصغار في الآونة الأخيرة، ولم لا وهي تُحقق أرباحًا طائلة ربما لا يتم تحقيقها عند الاستثمار في الذهب، ولذلك يُتابع كثير من المواطنين أسعار الفضة بشكل يومي، وهو ما نوفره في الفقرات التالية بتوضيح آخر تحديث لسعر الفضة اليوم الأحد 18 يناير 2026 في مصر:

الفضة النقية عيار 99.9 سجلت سعر 144.86 جنيه للجرام الواحد.

بينما الفضة البريطاني عيار 95.8 سجلت سعر 138.91 جنيه للجرام.

كما وصل سعر الفضة الاسترليني عيار 92.5 إلى 134.13 جنيه للجرام.

أما جرام الفضة عيار 900 فقد سجل سعر 90 جنيه فقط.

فيما سجلت الفضة السعودي عيار 875 سعر 126.88 جنيه للجرام.