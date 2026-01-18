تردد قناة AFCON الناقلة لنهائي كأس أمم أفريقيا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 18 يناير 2026 11:19 صباحاً - يحرص عشاق كرة القدم الإفريقية على معرفة تردد قناة beIN Sports AFCON، باعتبارها الناقل الحصري لمنافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، التي تقام على الأراضي المغربية بمشاركة نخبة من أقوى منتخبات القارة السمراء، وسط اهتمام جماهيري واسع داخل المنطقة العربية.

وتعد قناة beIN Sports AFCON الناقل الرئيسي لمباريات البطولة، إذ تقدم البث المباشر لكافة اللقاءات، إلى جانب تحليلات فنية يشارك فيها عدد من نجوم كرة القدم والمحللين الرياضيين، ما يمنح المتابع صورة شاملة عن كل تفاصيل المنافسات.

تردد قناة AFCON على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 12188.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

تردد AFCON على القمر الصناعي بدر: